محدث.. 30 دولة في قائمة "إصابات كورونا"

ارتفع عدد ضحايا فيرروس "كورونا" في الصين إلى أكثر من 630 حالة وفاة، وأصاب الفيروس أكثر من 30 ألفا.

وفي القائمة التالية نستعرض الدول التي سجّلت فيها إصابات بالفيروس.

خارج الصين القاريّة، أصيب بالفيروس التنفّسي المميت أكثر من 240 شخصاً في نحو 30 بلداً. وسجلت وفيتان في كل من الفيليبين وهونغ كونغ.

1 الصين

بلغ عدد المصابين بالفيروس في أنحاء الصين القاريّة 31,161 بحسب حصيلة اليوم الجمعة، غالبيتهم في مدينة ووهان والمناطق المحيطة بها، توفي منهم 636 مصابا، وغالبية الوفيات حصلت في هوباي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها مدينة ووهان.

2 هونج كونج سجلت 24 إصابة بينها وفاة. ومعظم المصابين زاروا ووهان.

3 ماكاو سجلت 3 اصابات

4 التيبت سجلت إصابة واحدة

5 اليابان: 25 إصابة.

6 كوريا الجنوبية: 24 إصابة.

7 تايوان: 16 إصابة.

8 جنوب شرق آسياسنغافورة: 30 إصابة.

10 9 تايلاند: 25 إصابة.

11 فيتنام: 12 إصابات.

12 ماليزيا: 14 إصابة.

13 الفيليبين: 3 إصابات، بينها وفاة.

14 كمبوديا: إصابة واحدة.

15 جنوب آسيا الهند: 3 إصابات.

16 نيبال: إصابة واحدة.

17 سريلانكا: إصابة واحدة.

18 استراليا :15 إصابة أتى معظم هؤلاء من ووهان أو منطقة هوباي.

19 كندا: خمس إصابات.

20 الولايات المتحدة: 12 إصابة.

21 ألمانيا: 13 إصابة.

22 فرنسا: 6 إصابات.

23 إيطاليا: إصابتان.

24 بلجيكا : إصابة واحدة.

25 إسبانيا: إصابة واحدة.

26 فنلندا: إصابة واحدة.

27 السويد: إصابة واحدة.

28 بريطانيا3 إصابات.

29 روسيا إصابتان.

30 الإمارات العربية المتحدة خمس إصابات.