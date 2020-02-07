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"الصحة العالمية" تصف "كورونا" بالشبح

الجمعة 07 فبراير 2020 02:02 م بتوقيت مسقط

"الصحة العالمية" تصف "كورونا" بالشبح

عواصم - الوكالات

 

قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس جيبرييسوس، أنه لم يُعرف سوى القليل عن فيروس "كورونا" الجديد، عدا حقيقة أنه أكثر خطورة على كبار السن وعلى أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف أنه على الرغم من تحديد تسلسل الحمض النووي الخاص بالفيروس، إلا أنه لا يوجد لقاح حتى الآن لمنع انتقال العدوى، ولا يوجد دواء للمرض، الذي يسببه الفيروس.

وأوضح أن المختصين والخبراء لم يتوصلوا إلى إجابات على عديد الأسئلة، مثل قابلية الفيروس على التنقل أو حدّته، مضيفا: "نحن نحارب شبحا و نحتاج إلى إخراج هذا الفيروس إلى النور حتى نتمكن من مهاجمته بشكل صحيح".

بدوره قال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل راين، إن "التراجع الطفيف في عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد مرحب به، ولكنه لا يمثل حدثا يستدعي الاحتفال به".

وتتزامن هذه التصريحات مع إعلان السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في البلاد إلى 618 شخصا، وتسجيل نحو 30 ألف إصابة بالفيروس.

الكلمات المفتاحية
#كورونا #الصين #فيروس

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