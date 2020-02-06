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رائدة أميركية تعود إلى الأرض بعد تحطيمها رقما قياسيا لأطول فترة في الفضاء

الخميس 06 فبراير 2020 04:56 م بتوقيت مسقط

رائدة أميركية تعود إلى الأرض بعد تحطيمها رقما قياسيا لأطول فترة في الفضاء

وكالات - كازاخستان

عادت رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوك إلى الأرض، الخميس، بعد أن أمضت سنة في الفضاء على متن محطّة الفضاء الدولية، محطّمة الرقم القياسي لأطول فترة تمضيها امرأة في الفضاء.

وهبطت كريستينا كوك وزميلاها لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، في سهول كازاخستان في آسيا الوسطى عند الساعة 09,12 دقيقة بتوقيت غرينيتش، بعد رحلة استغرقت نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وهنّأ رئيس محطّة الفضاء الروسية (روسكوسموس)ديمتري روغوزين، الطاقم بعودته إلى الأرض، وغرّد على تويتر "تمّ الهبوط كما هو مخطّط له (...) والطاقم كلّه بخير".

إلى ذلك، بقيت رائدة الفضاء التابعة لناسا كريستينا كوك (41 عاماً) على متن محطّة الفضاء الدولية لمدة 328 يوماً، أي لنحو 11 شهراً متواصلاً، محطّمة بذلك الرقم القياسي المسجل سابقا من بيغي ويستون التي بقيت في الفضاء لمدّة 288 يوماً متواصلاً.

في الواقع، قضت كوك يومها الـ289 في القضاء في 28 ديسمبر الماضي.

وسبق للمهندسة الأميركية أن سجّلت اسمها في التاريخ، بعد أن شاركت في أول رحلة فضائية مؤلّفة من نساء بالكامل، والتي قامت بها في أكتوبر 2019 مع عالمة الأحياء البحرية جيسيكا ماير.

يشار إلى أن هناك أربع روّاد فضاء روس قضوا أكثر من عام في الفضاء خلال مهمّة واحدة، وسجّل رائد الفضاء فاليري بولياكوف الرقم القياسي الذي يصل إلى 437 يوماً في الفضاء.

ومن بين روّاد فضاء الناسا، يسجّل سكوت كيلي، الرقم الأعلى بعد أن قضى 340 يوماً على التوالي في محطّة الفضاء الدولية قبل عودته إلى الأرض في العام 2016.

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