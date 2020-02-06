الخميس, 06 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أول مولود جديد يصاب بفيروس بكورونا

الخميس 06 فبراير 2020 10:26 ص بتوقيت مسقط

أول مولود جديد يصاب بفيروس بكورونا

وكالات – الرؤية

في تطور مزعج يثير المخاوف ، بات طفل حديث الولادة في الصين، أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك عند اكتشاف إصابته بعد ساعات من الولادة.

وقالت المحطة الصينية "سي سي تي في" إن جنين ولد في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس، ولد مصابا بالفيروس، الذي كانت تحمله أمه.

وأكدت حالة الجنين الصيني احتمال انتقال الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل، أو أثناء الولادة، أو أثناء الرضاعة.

وتعتبر هذه الحالة الأولى لمولود جديد مصاب بفيروس كورونا، وسبق أن أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض، قبل أيام، مما منح الأمل بأن الفيروس المتفشي لا ينتقل من الأم لمولودها خلال الولادة.

وقال شينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في ووهان: "يجب أن نشعر بالقلق إزاء الطريقة الجديدة المحتملة في انتقال الفيروس"، مضيفا أنه يجب على النساء الحوامل الابتعاد عن المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المحطة الصينية إن العلامات الحيوية للرضيع مستقرة، وأظهرت صورة نشرتها صحيفة الشعب اليومية الصينية الرضيع في حاضنة.

وبالرغم من الاحتمال "المخيف"، إلا أن عددا من الأطباء المختصين أصروا على أن عدوى فيروس كورونا انتقلت للطفل الرضيع "بعد الولادة".

وقال عالم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا الأميركية، ستيفن مورس: " من المرجح أن يكون الطفل مصابًا بالفيروس من بيئة المستشفى، بنفس الطريقة التي يصاب بها العاملون في مجال الرعاية الصحية بالمرضى الذين يعالجونهم".

وأضاف: "من الممكن تماما أن يصاب الطفل بشكل تقليدي جدا - عن طريق استنشاق قطرات الفيروس التي جاءت من سعال الأم".

وتعتبر حالات إصابة الأطفال بفيروس كورونا نادرة جدا، ومنذ 31 ديسمبر، عندما تم الإبلاغ عن تفشي المرض لأول مرة، وحتى 22 يناير، لم تسجل أي حالات للأطفال دون سن 15 عاما.

و أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 73 وفاة و3694 إصابة جديدة بالفيروس في إقليم هوبي مركز انتشار الوباء، ليرتفع عدد الإصابات في سائر الصين إلى 28018 إصابة مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 563 شخصا، وعدد الأشخاص المصابين بالفيروس إلى 19665 في الأراضي الصينية.

 

 

 

 

الكلمات المفتاحية
#مولود #جديد #كورونا

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 فبراير 2020

أول مولودة من أم مصابة بكورونا.. وهذه حالتها الصحية

المزيد

10 أكتوبر 2018

تعرف على جنسية أول مولود في مطار مسقط الدولي

المزيد

20 ديسمبر 2017

يصاب بالشلل بعد استخدام الجوال ليومين متواصلين

المزيد

28 سبتمبر 2015

طفل يصاب بحروق من الدرجة الثانية بعد انفجار جواله

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تصويت تاريخي يبرئ ترامب وينهي "عاصفة العزل"

دولي - أخبار

"جنون البقر" يعاود الظهور

دولي - أخبار

طبيبة عمانية تنجح في ابتكار طرق ناجعة لتشخيص "التوحد"

المحليات - أخبار

"بودكاست الرؤية" يواصل استعراض الكتب.. و"الأنطولوجيا السياسية" أحدث المؤلفات

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

عروض مرئية ولقاءات بالمستثمرين في المحطة الرابعة للتعريف بـ"جوائز عمان للسياحة"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

جولة تفقدية لوفد من "الصحة" للتأكد من جاهزية ولاية الدقم والحوض الجاف

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

إصابة 42 عسكريا بالإيدز في الكويت

دولي - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة