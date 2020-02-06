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إصابة 14 إسرائيليا بعملية دهس في القدس

الخميس 06 فبراير 2020 10:09 ص بتوقيت مسقط

إصابة 14 إسرائيليا بعملية دهس في القدس

وكالات-  الرؤية

اصيب 14 شخصًا بجروح، بينهم شخص إصابته خطيرة، عندما اصطدمت سيّارة بحشدٍ في وسط ​القدس​ ليل حسب ما  أورد  الجيش الإسرائيلي وأجهزة الإسعاف.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية ماجن ديفيد إنّها "عالجت ونقلت" إلى المستشفيات 14 شخصًا اصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم، بينما قال متحدّث عسكري لوكالة "فرانس برس" إنّ الجيش على عِلم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الشرطة قولها إنّ هناك عملية بحث عن المشتبه به جارية الآن.

 

 

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#اصابة #اسرائليين

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