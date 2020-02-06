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وكالة الطاقة الذرية لا ترى انتهاكات إيرانية جديدة للاتفاق النووي

الخميس 06 فبراير 2020 09:36 ص بتوقيت مسقط

وكالة الطاقة الذرية لا ترى انتهاكات إيرانية جديدة للاتفاق النووي

واشنطن -رويترز

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لم تتخذ خطوات جديدة تمثل انتهاكا لاتفاقها النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك منذ تخلت الشهر الماضي عن كل القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق.

وقال المدير رفاييل جروسي في أول زيارة رسمية لواشنطن منذ تولى منصبه في ديسمبر "بعد الخطوة الخامسة، لم يحدث أي استئناف"وأضاف "هم بالطبع مستمرون في التخصيب".

كانت إيران قد بدأت في يوليو تموز تخزين كمية من اليورانيوم منخفض التخصيب تزيد عن المنصوص عليه في الاتفاق النووي في أول خرق من خمسة خروقات أعلنتها ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات صارمة تسببت في خنق صادراتها النفطية والإضرار باقتصادها.

وقال جروسي إنه ناقش البرنامج النووي الإيراني مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكنه أحجم عن ذكر التفاصيل. وقال خلال مشاركته في فعالية نظمها معهد للأبحاث يوم الأربعاء إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمرة في متابعة البرنامج النووي الإيراني.

 

الكلمات المفتاحية
#ايران #اتفاق #نووي

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