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الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

الخميس 06 فبراير 2020 09:28 ص بتوقيت مسقط

الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

القاهرة -رويترز

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ إسرائيلية فوق العاصمة دمشق.

وقالت قناة الإخبارية التي تديرها الدولة إنه تم شن الهجوم من فوق هضبة الجولان وكذلك عبر المجال الجوي اللبناني. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية "تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها"، ولم تحدد طبيعة الأهداف،ولم ترد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه رصد "سقوط عدد كبير من الصواريخ على ثكنات النظام والميليشيات الإيرانية“ في محيط دمشق بما في ذلك مدينة الكسوة.

وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا لجماعات مدعومة من إيران في سوريا قائلة إن الهدف إنهاء الوجود العسكري الإيراني بالبلاد والذي تقول مصادر استخباراتية غربية إنه توسع في السنوات الأخيرة.

 

الكلمات المفتاحية
#صواريخ #اسرائيل #سوريا

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