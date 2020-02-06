تصويت تاريخي يبرئ ترامب وينهي "عاصفة العزل"

واشنطن- رويترز

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب خلال مساءلة أنقذه فيها رفاقه الجمهوريون الذين احتشدوا لحمايته قبل تسعة أشهر من انتخابات رئاسية سيسعى خلالها للفوز بفترة ثانية بالبيت الأبيض.

ونجا ترامب، رجل الأعمال الذي تحول إلى السياسة والبالغ من العمر 73 عاما، من ثالث مساءلة يخضع لها رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، في أصعب فصل من فصول رئاسته العاصفة. وهو يتأهب الآن لدخول موسم انتخابي من المتوقع أن يزيد البلاد انقساما.

وفي تصويت شهد اختلافا واضحا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئت ساحة ترامب يوم الأربعاء من تهمتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في 18 ديسمبر. وكانت الأصوات المؤيدة لإدانة ترامب أقل بوضوح من غالبية الثلثين المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد لعزله من منصبه بموجب الدستور الأمريكي.

وبتأييد 52 عضوا مقابل رفض 48 عضوا، أقر مجلس الشيوخ تبرئة ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة التي وجهت إليه فيما يتعلق بطلبه من أوكرانيا التحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن الساعي لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وانضم السناتور الجمهوري ميت رومني إلى الديمقراطيين في التصويت بإدانة ترامب في هذا البند. ولم يؤيد أي ديمقراطي التبرئة.

ثم أقر مجلس الشيوخ بتأييد 53 عضوا مقابل اعتراض 47 تبرئة ترامب من تهمة عرقلة عمل الكونجرس من خلال منع شهود وحجب وثائق سعى المجلس للحصول عليها. وانضم رومني إلى بقية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في تأييد تبرئة ترامب من هذه التهمة. ولم يؤيد أي ديمقراطي تبرئته فيها.

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن ترامب تابع التصويت مع كبار مساعديه في قاعة طعام بالبيت الأبيض يستخدمها كمكتب خاص. وقال ترامب إنه سيلقي بيانا عاما الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس (1700 بتوقيت جرينتش) ”للتحدث عن نصر بلدنا على مخطط المساءلة“.

وعلى تويتر نشر الرئيس تسجيلا مصورا يظهر لافتات لحملات انتخابية يخوضها في 2024 وما بعدها، وينتهي بعبارة ”ترامب للأبد“. ويٌقصر الدستور مدة الرئاسة على فترتين كل منهما أربع سنوات.

وقال براد باسكال مدير حملة ترامب في بيان ”برئت ساحة الرئيس ترامب تماما وحان الوقت الآن للعودة للتركيز على شؤون الشعب الأمريكي“.

وأشاد البيت الأبيض بتصويت مجلس الشيوخ ووصف عملية المساءلة بأنها ”حملة... قامت على سلسلة من الأكاذيب“.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض في بيان ”اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون بإبراء تام لذمة الرئيس دونالد جيه ترامب. وكما كنا نقول طوال الوقت ”هو ليس مذنبا“.