سناتور جمهوري بارز ينشق ويصوت لعزل ترامب

واشنطن- رويترز

انشق السناتور الجمهوري ميت رومني عن حزبه اليوم الأربعاء وأعلن أنه سيصوت لإدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المحاكمة التي يجريها مجلس الشيوخ لترامب.

يأتي ذلك قبل ساعات من التصويت التاريخي المقرر أن يجريه المجلس والمتوقع أن يأتي في صالح ترامب.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون تصويتا تاريخيا عند الساعة الرابعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2100 بتوقيت جرينتش) حول ما إذا كان سيدين ترامب في تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر لم يحدث من قبل في المجلس.