الأربعاء, 05 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
19 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

في الإمارات.. روبوت يقود أوركسترا بشرية

الأربعاء 05 فبراير 2020 08:52 م بتوقيت مسقط

في الإمارات.. روبوت يقود أوركسترا بشرية

الشارقة (الإمارات)- رويترز

لا يمسك المايسترو الواقف على منصته عصا ولا يرتدي معطفا رسميا ولا يملك مقطوعة موسيقية مكتوبة، ومع ذلك يثير الإنسان الآلي (أندرويد ألتر 3) زوبعة وهو يقود عازفي أوركسترا سمفونية.

وللآلي وجه ويدان وذراعان مثل البشر تتحرك بما يمكن وصفه بأنه حماسة وهو يقفز لأعلى وأسفل ويدور خلال عرض حي لأوبرا "جمال مخيف" (سكيري بيوتي) لكيتشيرو شيبويا في إمارة الشارقة.

وبالنسبة لشيبويا، وهو ملحّن من اليابان، فإن دور الإنسان الآلي في حياتنا اليومية ربما يكون في تزايد لكن القرار يعود لنا بشأن الكيفية التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي زيادة الخبرة الإنسانية، وأن يصنع البشر والآليون الفن معا.

وقال شيبويا "هذا العمل تعبير عن العلاقات بين البشر والتكنولوجيا. سيتصرف الإنسان الآلي أحيانا بجنون وعلى عازفي الأوركسترا البشريين اتباعه. لكن يستطيع البشر أحيانا التعاون براحة كبيرة".

وألّف شيبويا اللحن لكن الآلي من يتحكم في سرعة الإيقاع وقوة الصوت خلال العرض الحي، بل ويغني أيضا في بعض الأحيان. وقال الفني كوتوبوكي هيكارو "المفترض أن الإنسان الآلي نفسه يتحرك بإرادته المستقلة".

وكلمات العمل الفني مبنية على نصوص أدبية للكاتب الأمريكي وليام بوروز الذي ينتمي إلى حركة "جيل بيت" الأدبية والمؤلف الفرنسي ميشال ويلبك.

وقال شيبويا "الآليون والذكاء الصناعي الموجودون حاليا ليسوا مكتملين على الإطلاق. تركيز اهتمامي... ينصب على ما يحدث عندما تجتمع هذه التكنولوجيا غير المكتملة مع الفن".

وقوبل الأداء بردود فعل متباينة من الحضور.

فقد قالت آنا كوفاسيفيتش "أعتقد أنها فكرة مثيرة جدا للاهتمام... أتينا لرؤية كيف يبدو وكم أنه... ممكن".

وقال شخص آخر من الجمهور بعد العرض إن "المايسترو البشري أفضل بكثير". ورغم اهتمامه بالذكاء الاصطناعي وتوقعه تحقيق انجازات كبيرة، فقد كان رأيه النهائي في المشروع هو أن "اللمسة البشرية مفقودة".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 مارس 2017

شاهد.. أصغر قائد أوركسترا في العالم

المزيد

22 مارس 2016

"أوركسترا فلسطين للشباب" تعزف أعزب الألحان على خشبة دار الأوبرا السلطانية.. الجمعة

المزيد

23 مارس 2015

بيتشالا يصدح في دار الأوبرا السلطانية بمصاحبة أوركسترا التشيك الوطنية الخميس المقبل

المزيد

16 سبتمبر 2019

أوركسترا "ديلا سكالا" الفيلهارمونية تحيي حفلين بدار الأوبرا السلطانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"بودكاست الرؤية" يواصل استعراض الكتب.. و"الأنطولوجيا السياسية" أحدث المؤلفات

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

عروض مرئية ولقاءات بالمستثمرين في المحطة الرابعة للتعريف بـ"جوائز عمان للسياحة"

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

جولة تفقدية لوفد من "الصحة" للتأكد من جاهزية ولاية الدقم والحوض الجاف

المحليات - أخبار

"اتصالات أسياد".. نافذة لتبسيط التعاملات الإدارية في الموانئ

الاقتصاد - محلي

وزارة الصحة تعلن "حالة الطوارئ" بمنافذ العبور

دولي - أخبار

قرار بتخطي النشيد وتحية العلم بمدارس السلطنة

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

حقيقة رصد حالة مصابة بكورونا في مركز صحي الموالح

المحليات - أخبار

قرار بتعمين مهنة مندوبي المبيعات والمشتريات في القطاع الخاص من الغد

الاقتصاد - محلي

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

من ضمنها وفاة السلطان قابوس .. أبرز 10 أحداث في يناير 2020

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة