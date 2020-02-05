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الصين تعلن عن 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 490 متوفيا

الأربعاء 05 فبراير 2020 10:05 ص بتوقيت مسقط

الصين تعلن عن 65 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 490 متوفيا

وكالات – الرؤية

  قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة بزيادة 65 حالة.

وكانت كل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس. وفي مدينة ووهان عاصمة الإقليم بلغ عدد حالات الوفاة 49 حالة.

وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة ، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة.

واتُّخذت تدابير وقائيّة جديدة في الصين على مسافة غير بعيدة من شنغهاي، العاصمة الاقتصاديّة للبلاد، في مؤشّر إلى قلق السلطات حيال انتشار فيروس كورونا المستجدّ الذي أدّى إلى وفاة أولى في هونغ كونغ.

في أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكدة أمس الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة

وللحدّ من الأخطار، أعلنت هونغ كونغ، إغلاق كلّ نقاط العبور البرّية باستثناء جسرين، مع الصين القارّية.

وتسبّب الوباء بوفاة شخص آخر خارج الصين، هو صينيّ وصل إلى الفيليبين من ووهان.

من جهتها، اعتبرت منظّمة الصحّة العالميّة الثلاثاء أنّ فيروس كورونا المستجدّ لا يشكّل "وباءً عالميًّا"، رغم أنّ تدابير مشدّدة لا تزال تتّخذ على الصعيد الدولي.

فقد منعت اليابان أكثر من 2500 سائح يستقلّون سفينة سياحيّة ونحو ألف من أفراد طاقمها من الرسو في موانئها، بعدما تبيّن وجود 10 إصابات بالفيروس على متن السفينة.

وتحدّثت سنغافورة وماليزيا وتايلاند الثلاثاء عن إصابة أشخاص بالفيروس لم يُقيموا أصلاً في الصين، فيما سجّلت إصابة في بروكسل بين ركّاب طائرة تمّ إجلاؤهم قبل يومين من ووهان.

واصلت الصين اتّخاذ إجراءات مشدّدة، في محاولة لاحتواء تفشّي الفيروس،فبعد فرض حجر صحّي على قسم كبير من مقاطعة هوبي، اتُخذت إجراءات جديدة للحد من التنقّل في ثلاث مدن في مقاطعة زيجيانغ الشرقية على بعد مئات الكيلومترات من ووهان،وفي مقدّم هذه المدن، هانغزو التي تبعد حوالى 150 كلم من شنغهاي، إضافة إلى تايزو ووينزو، حيث بلغ عدد المصابين في مقاطعة زيجيانغ 829 شخصًا، وهو ثاني أكبر عدد بعد هوبي.

 

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