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السيب يخسر من الهلال السعودي في "الأندية أبطال الطائرة"

الأربعاء 05 فبراير 2020 08:52 ص بتوقيت مسقط

السيب يخسر من الهلال السعودي في "الأندية أبطال الطائرة"

متابعة - أحمد السلماني

خسر السيب أولى مبارياته في البطولة الخليجية الـ37 للأندية الأبطال لكرة الطائرة من الهلال السعودي 3 - 1، والتي تنظمها دولة الكويت حيث جاءت نتائج الأشواط (السيب 25 × 19 الهلال - السيب 19 × 25 الهلال - السيب 21 × 25 الهلال - السيب 24 × 26 الهلال).

وانطلقت البطولة الخليجية الـــ37 للكرة الطائرة للأندية الأبطال على صالة نادي الكويت مساء أمس، بمشاركة الهلال السعودي والعين الإماراتي والسيب العماني والشرطة القطري ودار كليب البحريني والكويت، مستضيف البطولة .

وتستمر المنافسة حتى الـ10 من الشهر الجاري، وأعلنت اللجنة التنظيمية لكرة الطائرة بدول مجلس التعاون تسمية كأس البطولة باسم سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، عرفاناً من اللجنة والوسط الرياضي الخليجي بما يقدمه سُّموه للشباب والرياضة بصورة عامة.

 وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وصاحب أكبر عدد من النقاط يحقّق اللقب.

 

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