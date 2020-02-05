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رحيل الممثلة المصرية نادية لطفي صاحبة "النظارة السوداء"

الأربعاء 05 فبراير 2020 08:46 ص بتوقيت مسقط

رحيل الممثلة المصرية نادية لطفي صاحبة "النظارة السوداء"

القاهرة- رويترز

غيب الموت الممثلة المصرية نادية لطفي عن عمر ناهز 83 عاما بعد مشوار سينمائي طويل مرصع بباقة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية ومؤسسات وهيئات فنية عديدة الفنانة الراحلة كما تواترت على صفحات التواصل الاجتماعي عبارات العزاء والمواساة. وكانت صحة نادية لطفي تدهورت خلال الأسابيع القليلة الماضية ورقدت بالعناية الفائقة في أحد مستشفيات القاهرة.

ولدت الفنانة الراحلة عام 1937 باسم بولا محمد شفيق وظهرت لأول مرة في السينما عام 1958 في فيلم (سلطان) بطولة فريد شوقي وإخراج نيازي مصطفى.

واختارت اسم "نادية لطفي" اقتباسا من رواية (لا أنام) للكاتب إحسان عبد القدوس والتي تحولت إلى فيلم سينمائي بطولة فاتن حمامة عام 1957. وتألقت في عقد الستينيات وقدمت عددا من الأفلام التي صنفها النقاد ضمن علامات السينما المصرية مثل (الخطايا) في 1962 أمام عبد الحليم حافظ و(النظارة السوداء) في 1963 أمام أحمد مظهر و(السمان والخريف) في 1967 أمام محمود مرسي.

ومنحتها المشاركة في أفلام لكبار المخرجين أمثال يوسف شاهين في (الناصر صلاح الدين) وشادي عبد السلام في (المومياء) ثقلا فنيا كما حقق لها فيلم (أبي فوق الشجرة) جماهيرية كبيرة بعد أن ظل يعرض بدور السينما لنحو العامين.

وقدمت بعد ذلك العديد من الأفلام كان آخرها (الأب الشرعي) في 1988 أمام محمود ياسين وإخراج ناجي أنجلو. تركيزها على السينما جاء على حساب رصيدها في الفنون الأخرى فقدمت للمسرح عرض (بمبة كشر) وفي الدراما التلفزيونية مسلسل (ناس ولاد ناس) عام 1993.

وحصلت نادية لطفي على عشرات الجوائز خلال مشوارها وكرمتها مهرجانات مصرية وعربية منها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما.

 

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