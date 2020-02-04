السيب يخسر انطلاقة "خليجية الطائرة"

الرؤية - أحمد السلماني

خسر السيب أولى مبارياته في البطولة الخليجية الـ 37 للأندية الأبطال، لكرة الطائرة، من الهلال السعودي بنتيجة 3 - 1 والتي تنظمها دولة الكويت حيث جاءت نتائج الأشواط :

السيب 25 × 19 الهلال

السيب 19 × 25 الهلال

السيب 21 × 25 الهلال

السيب 24 × 26 الهلال

وانطلقت البطولة الخليجية الـــ37 للكرة الطائرة للأندية الأبطال على صالة نادي الكويت مساء الثلاثاء، بمشاركة الهلال السعودي والعين الإماراتي والسيب العماني والشرطة القطري ودار كليب البحريني والكويت، مستضيف البطولة، التي ستستمر حتى الـ10 من الشهر الجاري. وقد أعلنت اللجنة التنظيمية لكرة الطائرة بدول مجلس التعاون تسمية كأس البطولة باسم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، عرفاناً من اللجنة والوسط الرياضي الخليجي بما يقدمه سموه للشباب والرياضة بصورة عامة. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وصاحب اكبر عدد من النقاط يحقّق اللقب.