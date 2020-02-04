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بالفيديو.. مصريان يوثقان لحظة وفاتهما على "فيسبوك"

الثلاثاء 04 فبراير 2020 05:29 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مصريان يوثقان لحظة وفاتهما على "فيسبوك"

القاهرة - الوكالات

 

وثق شابان مصريان اللحظات الأخيرة من حياتهما من خلال بث مباشر على موقع فيسبوك، إذ كان الاثنان في سيارة تسير بسرعة جنونية في أحد شوارع القاهرة، قبل أن تتعرض لحادث مريع.

ونشر مواقع إخبارية مصرية، مقطع الفيديو الذي وثق الحادث، ويظهر السيارة وهي تتحرك بسرعة كبيرة وتتخطى السيارات بشكل خطير، على طريق سريع.

وبينما كان قائد السيارة يحاول تخطي سيارات أمامه من مسافة ضيقة، ارتطم بأحدها مما أدى إلى انقلاب السيارة.

واستمر البث المباشر بعد الحادث، حيث يمكن سماع العديد من الأشخاص وهم يقتربون من السيارة بعد انقلابها ويتناقشون في كيفية إخراج الشخصين منها، بعد أن علقا داخلها.

 

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