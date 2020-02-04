أول مولودة من أم مصابة بكورونا.. وهذه حالتها الصحية

بكين - الوكالات

أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، في أحد المستشفيات بشمال شرقي الصين، طفلة معافاة تماما من المرض.

وأعلنت لجنة الصحة بالصين، أن الطفلة تزن 3.5 كيلوجرامات، وتتمتع بصحة جيدة.

لكن المفاجأة التي كشفت عنها الصحيفة، هي أن الاختبارين اللذين أجريا للوليدة التي جاءت بعد 38 أسبوعا من الحمل، أثبتا خلوها من فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 425 شخصا في الصين حتى الآن.

وبعد أيام في الحجر الصحي، أكدت مصادر طبية أن حالة الأم مستقرة، بعد أن أجريت لها ولادة قيصرية بإشراف أطباء التوليد والجهاز التنفسي والأطفال حديثي الولادة.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلي"، إن الفريق الطبي الذي اشترك في متابعة حالة الأم والطفلة وإجراء الجراحة بالكامل، تحت الملاحظة الطبية حاليا.