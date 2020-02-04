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إعدام إيراني وحبس آخرين بتهمة التجسس لصالح أمريكا

الثلاثاء 04 فبراير 2020 03:40 م بتوقيت مسقط

إعدام إيراني وحبس آخرين بتهمة التجسس لصالح أمريكا

 

طهران - الوكالات

قضت محكمة إيرانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لشخصين، تهمة التجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه".

وقالت المحكمة إن الجاسوسيين كانا يعملان لصالح المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك تحت غطاء منظمة ومؤسسة خيرية تم التعرف عليهما ومحاكمتهما وحكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التجسس وخمس سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي".

كما قضت المحكمة بالإعدام لشخص يدعى أمير رحيم بور، بتهمة العمل لصالح وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وقال المحكمة إن الجاسوس كان يسعى لنقل معلومات حول البرنامج النووي الإيراني".

وأكدت المحكمة العليا مؤخرا الحكم وسيتم تنفيذه قريبا.

 

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