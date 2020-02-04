وزير المكتب السلطاني يستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية

مسقط - الرؤية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس الفريق أول كينيث إف. ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى السلطنة والوفد المرافق له.

وفي بداية المقابلة، رحب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي قدم التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور- طيب الله ثراه، معبرا عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهذا المصاب الجلل، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، كما تمَّ التطرق إلى العلاقات الثنائية الطيبة وبحث عدد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين.