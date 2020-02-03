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تدريب لموظفي بلديات الظاهرة والوسطى على "نظام التراخيص الصحية"

الإثنين 03 فبراير 2020 07:19 م بتوقيت مسقط

تدريب لموظفي بلديات الظاهرة والوسطى على "نظام التراخيص الصحية"

 

 

عبري -  ناصر العبري

بدأت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، أمس الأحد، تنفيذ البرنامج التدريبي لموظفي بلديات الظاهرة والوسطى لتشغيل وتطيبق النظام التجريبي لمشروع التراخيص الصحية، وذلك بقاعة التوعية والتدريب بولاية عبري.

وتستهدف الورشة التدريبية تدريب الموظفين العاملين في القطاع الصحي بإجمالي ٢٢ موظفا مشاركا في الورشة من بلديات محافظة الظاهرة "عبري _ ينقل _ ضنك" وموظفي بلديات محافظة الوسطى "هيماء _ محوت _ الدقم _الجازر" ويتم من خلاله التدريب العملي على كيفية استخدام النظام من خلال الإجراءات المُعدة لإنجاز المعاملات الخاصة بالقطاع الصحي.

يعتبر نظام التراخيص الصحية أحد مكونات "مشروع التراخيص البلدية والمائية"، يأتي ضمن خطة التحول الإلكتروني للوزارة وسوف يمكن المستفيدين بعد تشغيله من الحصول على مختلف تلك التراخيص البلدية والمائية خلال لـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عن طريق منافذ إلكترونية متعددة الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) ومن خلال بوابة الخدمات البلدية والمائية(إنجاز) ، وكذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تشرف على تشغيلها هيئة تقنية المعلومات، وأيضًا عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومكاتب سند والمكاتب الاستشارية.

 

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