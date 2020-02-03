مذكرة تفاهم بين "تنظيم الاتصالات" و"الترددات التونسية" في مجال الاتصالات الراديوية

مسقط – الرؤية

وقعت هيئة تنظيم الاتصالات أمس مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للترددات بالجمهورية التونسية، لتطوير التعاون المشترك فيما بينها والاستفادة من التجربة العمانية في مجال إدارة الطيف الترددي. ووقعها من جانب الهيئة سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي - الرئيس التنفيذي للهيئة، فيما وقعها من جانب الوكالة الدكتور توفيق الرجبي - المدير العام للوكالة الوطنية للترددات بالجمهورية التونسية وبحضور عدد من مسؤولي الهيئة والوكالة.

وتضمنت المذكرة أبرز مجالات التعاون في مجال إدارة الطيف الترددي وتبادل الخبرات في مجال تنمية المهارات المهنية والاستفادة من تجارب الهيئة في السلطنة فيما يخص أنظمة مراقبة الطيف الترددي لحل مشاكل التداخلات والنظام الآلي المتقدم لإدارة الطيف الترددي والذي يعتبر من أحدث الأنظمة وكذلك التعرف على طرق تطوير آليات تخصيص وترخيص الترددات الراديوية والإجراءات المعتمدة في مراقبة الخدمات الأرضية والفضائية.

وزار الوفد التونسي محطة المراقبة الراديوية للخدمات الفضائية والتي تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط للاطلاع على الإمكانيات الفنية لهذه المحطة.