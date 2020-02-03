"أوريدو" توسع شبكة "سوبر فايبر" في روي

مسقط - الرؤية

وسعت Ooredoo تغطية شبكتها للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" لتشمل مختلف أرجاء السلطنة، وأصبح بإمكان العملاء الاستمتاع بسرعات فائقة تصل إلى 1 جيجابت/ثانية وباقات استخدام غير محدودة ابتداءً من 28 ريال عُماني فقط شهرياً.

كما يمكنهم الحصول على دقائق مكالمات غير محدودة للخط الثابت ضمن شبكة Ooredoo، وخصومات على المكالمات الدولية مع سرعات تنزيل أعلى للبيانات، وتتناسب باقات سوبر فايبر مع المُتطلبات المختلفة لجميع أفراد الأسرة وتمكنهم من الاستمتاع بخدمة غير محدودة لتشغيل مقاطع الفيديو وتنزيل مقاطعهم المفضلة دون انقطاع.

كما يُمكن للعملاء المشتركين في عقود لمدة 12 شهراً الاختيار من بين تشكيلة من الإضافات التي تمنحهم ضعفين أو ثلاثة أو أربعة أضعاف السرعة مما يضمن لهم البقاء على اتصال لفترات أطول بقيمة تبدأ من 7 ريالات فقط. وتواصلOoredoo توسيع تغطية شبكتها في مختلف أرجاء السلطنة، وأحدثها مركز روي، لضمان استمتاع عملائها بالإنترنت أينما كانوا.

وتتسع تغطية شبكة Ooredoo للإنترنت المنزلي "سوبر فايبر" في أنحاء السلطنة لتشمل الأنصب وشعبية بوشر والخوير الجنوبية – المنطقة التجارية وجامعة السلطان قابوس والعامرات القديمة والمصنعة ومنطقة السعادة في صلالة والخوير وروي ودارسيت والحيل والموالح والخوض والمعبيلة والمنومة والسيب الجديدة وحي الصاروج وسور آل حديد ووادي اللوامي في السيب وراس الحمراء ومجمع تلال والغبرة والهمبار في صحار والعذيبة الشمالية. ويمكن للعملاء الجدد الاشتراك في باقات سوبر فايبر من خلال إرسال صورة من البطاقة الشخصية وموقع المنزل على تطبيق واتس آب.