الصين تعلن عن إصابة 16 أجنبيا بفيروس "كورونا"

بكين - الوكالات

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، اليوم الاثنين أن، فيروس "كورونا" الجديد أصاب 16 مواطنا أجنبيا في الصين، خرج اثنان منهم من المستشفيات و14 ما زالوا قيد العلاج .

وقالت الدبلوماسية في إحاطة على الهواء مباشرة: "وفقا لمعلومات السلطات المعنية، أصيب اعتبارا من 2 فبراير الجاري 16 مواطنا أجنبيا في الصين بالتهاب رئوي ناجم عن النوع الجديد من فيروس كورونا، اثنان منهم تعافيا بالفعل وخرجا من المستشفيات، و 14 منهم ما زالوا قيد العلاج في الحجر الصحي".

وأشارت إلى أن حالة هؤلاء الأجانب مستقرة، لكنها لم تكشف عن جنسياتهم والبلدان التي يتحدرون منها.

وفي 31 ديسمبر الماضي، أبلغت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية عن تفشي التهاب رئوي غير معروف في مدينة ووهان في الجزء الأوسط من البلاد. وحدد الخبراء العامل المسبب للمرض بفيروس "كورونا" الجديد المعروف برمز 2019nCoV .

وتجاوز عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في الصين 17.2 ألف شخص، توفي منهم 361 شخص. وأصاب هذا الفيروس ما يقرب من 143 شخصا خارج الصين، واعتبرت منظمة الصحة العالمية ظهور المرض حالة طارئة تثير قلقا دوليا.