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"باحث عن حب" يستأجر لوحة إعلانية للعثور على "شريكة الحياة"

الإثنين 03 فبراير 2020 08:50 ص بتوقيت مسقط

"باحث عن حب" يستأجر لوحة إعلانية للعثور على "شريكة الحياة"

ترجمة - رنا عبدالحكيم

دفع مارك روفي وهو شاب بريطاني من مقاطعة شيفيلد، 425 جنيها إسترلينيا مقابل لوحة إعلانية من أجل الإعلان عن نفسه على أمل في الحصول على شريكة الحياة، حسبما ما نشرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية.

ولوحة الإعلانات معلقة أعلى طريق مزدحم في مانشستر، وموجهة للمتقدمات المحتملات، وتطالبهم بالتسجيل في موقع على شبكة الإنترنت يقدم المزيد من المعلومات حول صاحب الإعلان.

وعلى هذا الموقع، يكشف روفي أنّه يعمل في مجال التسويق واشترى لوحة الإعلانات لأن جميع صديقاته مرتبطات وأنّه "يكافح" للعثور على شريكة رومانسية.

ويتم توجيه المهتمات بالتقدم للحصول على موعد لملء نموذج الطلب الذي يتضمن وضع معلومات عن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهن، وتحميل صورة خاصة بهن، وكتابة رسالة إلى روفي، وتقدم حتى الآن أكثر من 292 امرأة.

وقال روفي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي "لقد كنت أعزبا لفترة قصيرة، والعديد من صديقاتي متزوجات أو في علاقات طويلة الأمد". وأضاف "لقد جربت تطبيقات المواعدة، لكنها لم تكن مناسبة لي، لذلك قررت أن أجرب شيئًا مختلفًا بعض الشيء لمحاولة التميّز".

وواصل حديثه قائلا "قد يعتقد بعض الأشخاص أنني مجنون لدفع 425 جنيهاً إسترلينياً، لكن إذا وجدت الحب فهذا رخيص إلى حد ما".

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