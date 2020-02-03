تسريبات سرية: ترامب وجهة مساعديه للضغط على أوكرانيا لتشويه "الديمقراطيين"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

كشفت مسودة سرية مسربة لكتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، أن الرئيس دونالد ترامب وجهه للمساعدة في حملته للضغط في أوكرانيا لتشويه الديمقراطيين في أوائل مايو من العام الماضي، حسبما نشرت صحيفة نيويورك تايمز.

ووفقًا لمسودة كتاب بولتون، طلب ترامب من الأخير أن يتصل بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتأكد من أن الزعيم المنتخب حديثًا سيلتقي بمحاميه الشخصي رودي جولياني. لكن ترامب نفى هذا الادعاء في بيان. وقال ترامب: "لم أطلب من جون بولتون عقد اجتماع لرودي جولياني، أحد أعظم محاربي الفساد في أمريكا وأكبر عمدة في تاريخ نيويورك، للقاء الرئيس زيلينسكي... هذا الاجتماع لم يحدث أبدا".

ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية مقتطفات مما نشرته الصحيفة، لكنها لم تتطلع على نسخة من مسودة الكتاب. ويمثل كتاب بولتون أول كشف موثق لترامب يحاول فيه ممارسة الضغط السياسي على أوكرانيا من أجل إيجاد معلومات ضارة عن خصومه السياسيين.

وقالت الشبكة إن محاولات ترامب للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 جو بايدن ونجله هنتر، هي لب محاكمة الرئيس أمام الكونجرس.

وقدم ترامب وحلفاؤه مرارًا وتكرارًا ادعاءات خاطئة لا أساس لها من الصحة للادعاء بأن بايدن تصرف بشكل فاسد في أوكرانيا. وكتب بولتون أنه لم يجرِ زيارة إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير صحيفة تايمز.

وادعى بولتون أن طلب ترامب جاء خلال محادثة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض شملت جولياني والقائم بأعمال رئيس أركان البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، وفقًا لصحيفة التايمز. وقد يقود سيبولوني فريق الدفاع الرئيس في محاكمة العزل. وأنكر جولياني التقرير، ولم يستجب بولتون ولا البيت الأبيض على الفور لطلبات التعليق على المسودة المسربة.

ويأتي الادعاء الوارد في مسودة بولتون غير المنشورة في الوقت الذي يبدو فيه أن الجمهوريين لديهم ما يكفي من الدعم لوقف المحاكمة في مجلس الشيوخ، دون سماع الشهود أو وثائق الاستدعاء. وقال بولتون إنه مستعد للإدلاء بشهادته إذا تم استدعاءه.

وكانت صحيفة التايمز قد ذكرت في وقت سابق أن بولتون يزعم في كتابه الجديد أن ترامب أخبره خلال الصيف أنه يريد الاستمرار في تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى تساعد البلاد في التحقيقات في منافسيه السياسيين. وذكر مصدر على معرفة مباشرة بالمسودة لشبكة CNN، إن حديث الصحيفة عن مناقشة بولتون مع ترامب "دقيق".

وحاول البيت الأبيض منع بولتون من نشر كتابه، الذي تم التخطيط له في مارس الماضي، قائلًا إنه يحتوي على معلومات سرية لا يجب الكشف عنها.

وكان الديمقراطيون قد دفعوا أيضًا إلى مولفاني للإدلاء بشهادته والإشارة إلى مؤتمره الصحفي في أكتوبر، والذي اعترف فيه- ثم نفى لاحقا- بأن ترامب يساعد في توفير 400 مليون دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا في مقابل التحقيق مع الديمقراطيين. وجادل دفاع الرئيس بأنه لم يكن هناك مقابل، وأن الرئيس كان لديه دوافع أخرى لحجب المساعدات، وأنه تم إطلاق المساعدات في النهاية.

وسافر جولياني إلى أوكرانيا في شهر مايو لمتابعة الأسئلة حول روابط بايدن لشركة الغاز الطبيعي الأوكرانية. وقام هو ورفاقه بحملة تشويه للإطاحة بالسفيرة الأمريكية السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش من منصبها في كييف، واعتبروها عائقًا للحصول على معلومات حول بايدن من مصادره الأوكرانية.