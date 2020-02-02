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رسوم توصيل المياه "مرتفعة جدا" والمطالبة بتخفيضها بجميع المحافظات

"مكتب الشورى" يستعرض مقترحا بإنشاء دوائر شؤون المراجعين بالوحدات الحكومية

الأحد 02 فبراير 2020 08:50 م بتوقيت مسقط

"مكتب الشورى" يستعرض مقترحا بإنشاء دوائر شؤون المراجعين بالوحدات الحكومية

 

< وزير التجارة للمجلس: نقاط لتعبئة السيارات الكهربائية بمحطات الوقود الجديدة

 

مسقط - الرؤية

ناقشَ مكتبُ مجلس الشورى، صباح أمس، العديدَ من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ أبرزها: الاطلاع على رسائل اللجان الدائمة بالمجلس، ورسائل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والردود الحكومية الواردة للمجلس على بعض الأسئلة الموجَّهة من قبل الأعضاء، واستعراض رسائل المجلس والمنظمات الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للمكتب، لدور الانعقاد السنوي الأول (2019/2020) من الفترة التاسعة للمجلس (2019/2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب. ونظر مكتب المجلس في اجتماعه إلى رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي، حول رد مجلس الوزراء بشأن مرئيات المجلس المتعلقة بمشروع اتفاقية التحالف العالمي للأراضي الجافة. وتمَّ استعراض رسالة لجنة الأمن الغذائي والمائي، حول التقريرين السنويين لوزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للعام 2018. كما تمَّت مُناقشة الرسالة الواردة إليه حول موضوع اقتراح دوائر شؤون المراجعين بالوحدات الحكومية بالمحافظات.

وفي الشأن الخارجي، اطَّلع مكتب المجلس على رسائل المجالس والمنظمات الدولية الواردة إليه؛ منها: تقرير مشاركة مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الثاني عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية في الفترة 14-17 ديسمبر 2019 المنعقدة في أنطاليا بالجمهورية التركية. إضافة لمناقشة موضوع رسوم توصيل المياه الذي تقدم به أحد أصحاب السعادة الأعضاء؛ حيث تمت الإشارة إلى أنها رسوم مرتفعة جدًّا، مع المطالبة بتخفيض هذه الرسوم لجميع المحافظات.

وخلال الاجتماع، تمَّ الاطلاع على رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، حول توفير نقاط تعبئة السيارات الكهربائية في محطات تعبئة الوقود بالسلطنة؛ حيث أفاد الرد بأنه تم إدراج شرط وجود نقاط تعبئة السيارات الكهربائية في طلبات تراخيص إنشاء محطات الوقود الجديدة، كما يجري التنسيق مع محطات الوقود الحالية لتوفير نقاط التعبئة.

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