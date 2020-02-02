بنك مسقط يبدأ تقييم طلبات "الملاعب الخضراء" للعام 2020

مسقط - الرؤية

بدأ بنك مسقط تقييم الطلبات المقدمة لبرنامج "الملاعب الخضراء" لعام 2020. وقد شهدت فترة التسجيل حتى نهاية ديسمبر الماضي تقديم العديد من الطلبات من قبل الفرق الأهلية للاستفادة من البرنامج في تعزيز البنية الأساسية لهذه الفرق، والمساهمة في اكتشاف المواهب العمانية في كرة القدم لرفد المنتخبات الوطنية.

وبمجرد انتهاء عملية التقييم، سيعلن البنك عن الفرق الـ 15 الفائزة بفرص تطوير ملاعبها في 2020، ضمن برنامج "الملاعب الخضراء" الذي حقق إنجازات متعددة منذ تدشينه في العام 2012.

وقد بادرت الفرق الأهلية منذ فتح باب التسجيل إلى استكمال الإجراءات المتعلقة بالتسجيل وتعبئة الاستمارات وتجهيز المستندات المطلوبة وتسليمها للمقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية للبنك وسط اهتمام ومتابعة من جانب جميع الرياضيين.

وشهد برنامج "الملاعب الخضراء مؤخرا افتتاح مزيد من الملاعب المعشبة الجديدة في عدد من محافظات السلطنة ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة الاحتفال بافتتاح مزيد من هذه الملاعب. ويمكن أن تستفيد الفرق الأهلية من البرنامج في 4 مجالات وهي تعشيب الملاعب بالعشب الطبيعي أو العشب الصناعي أو تركيب أنظمة الإنارة أو تحلية المياه (معالجة الملوحة).

ومنذ تدشين البرنامج استفادت 108 فرق بافتتاح 65 ملعبا جديدا في كافة محافظات السلطنة حتى الآن، وأشاد المستفيدون بدور بنك مسقط في دعم الرياضة العمانية بشكل عام ورياضة كرة القدم بشكل خاص، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك.