تعرف على أخر استعدادات دول الخليج لمواجهة "كورونا القاتل"

عواصم - الوكالات

اتخذت الدول الخليجية (عمان – السعودية – الإمارات – قطر – البحرين – الكويت)، إجراءات احترازية صحية، لمواجهة احتمالات وصول فيروس "كورونا" المستجد، من خلال القادمين من الصين، وخاصة من مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس المتسبب بوفاة أكثر من 300 شخص، حتى الآن.

وقد أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة، اليوم الأحد، تعليق الرحلات إلى الصين، "وذلك للتطورات الأخيرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد"، وأعلنت شركة الطيران العماني تعليق الرحلات إلى مدينة جوانزو الصينية.

كما استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة، سعادة لي لينغ بينغ سفيرة الصين المُعينة لدى السلطنة، وتم مناقشةالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الصينية لمكافحة المرض، ومناقشة الإجراءات الوقائية المتبعة على مستوى العالم، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين جمهورية الصين الشعبية والسلطنة في الجانب الصحي.

وأعلنت الخطوط السعودية تعليق الرحلات إلى مدينة جوانزو (جنوب - شرق الصين)، اعتبارا من مساء اليوم.

وقال وزير الصحة السعودي عبر "تويتر"، "لم تسجل أي حالة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة حتى الآن، وأنه تم رفع الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف بشكل سريع".

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج الفحص المخبري الذي تم إجراؤه على 25 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، والتي تؤكد خلو 23 منهم من الفيروس، في حين ستظهر نتائج الحالتين المتبقيتين في وقت لاحق.

ودعت وزارة الخارجية البحرينية، الجمعة الماضية، المواطنين البحرينيين إلى عدم السفر إلى الصين، تجنبا للإصابة بفيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، أمس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لشخص قادم من مدينة ووهان الصينية، لافتة إلى أن حالته الصحية مستقرة. وأصبح عدد الحالات المكتشفة في الدولة خمسة، بعد تسجيل 4 حالات لعائلة صينية قدمت من ذات المدينة، وما زالت تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وفرضت السلطات الكويتية تدابير احترازية في مطاراتها، تمثلت في فحص القادمين من الصين، تحسبا من وصول حالات مصابة إلى البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي". وتُعد مدينة ووهان مركز إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص، وأصاب أكثر من 14 ألفًا آخرين.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم، بتسجيل 2590 إصابة جديدة بالفيروس القاتل الذي يصيب الجهاز التنفسي، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي.

ووفقا للمصادر الإخبارية، ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في عموم الصين، إلى أكثر من 14 ألف شخص.