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المدمرة تاكانامي تبحر متجهة إلى خليج عمان

الأحد 02 فبراير 2020 02:20 م بتوقيت مسقط

المدمرة تاكانامي تبحر متجهة إلى خليج عمان

 

يوكوسوكا (رويترز)

أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو اليوم الأحد في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان الذي يمر منه 90 بالمئة من النفط المتجه لليابان وذلك وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وستعمل المدمرة تاكانامي وطاقمها المؤلف من مئتي فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

 

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