الأحد, 02 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

سفينة حربية يابانية تبحر متجهة إلى خليج عمان لحماية السفن التجارية

الأحد 02 فبراير 2020 09:28 ص بتوقيت مسقط

سفينة حربية يابانية تبحر متجهة إلى خليج عمان لحماية السفن التجارية

يوكوسوكا -رويترز

أبحرت سفينة حربية يابانية من ميناء قرب طوكيو في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان الذي يمر منه 90 بالمئة من النفط المتجه لليابان وذلك وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وستعمل المدمرة تاكانامي وطاقمها المؤلف من مئتي فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.

وقالت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إنها مستعدة للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 يونيو 2017

سفينة (شباب عمان الثانية) تغادر بريست الفرنسية متجهة إلى هولندا

المزيد

14 يونيو 2019

أمريكا ترسل سفينة حربية إلى بحر عمان .. وروسيا ترد

المزيد

08 سبتمبر 2018

تدشن أول سفينة حربية مصرية

المزيد

18 يوليو 2016

نائب محافظ مسقط يستقبل قائد سفينة حربية إيطالية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان طارئ من الجامعة العربية بشأن "صفقة القرن"

دولي - أخبار

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

دولي - أخبار

البعثة الأمريكية للأمم المتحدة: العالم يجب أن يكون ممتنا لجلالة السلطان قابوس

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شرطة عُمان السلطانية.. مسيرة حافلة بالإنجازات لتحقيق الأمن والأمان في الوطن

المحليات - شرطة

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الأمم المتحدة: السلطان قابوس رسول سلام وتفاهم وتعايش وكسب احترام شعبه والعالم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

انخفاض أسعار الوقود لشهر فبراير 2020 في السلطنة

الاقتصاد - محلي

أمطار متفرقة على بعض المناطق .. وتزايد فرص الهطول خلال الساعات المقبلة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة