السبت, 01 فبراير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

البكري يطلع على الموقف التنفيذي لمبادرات "سوق العمل والتشغيل"

السبت 01 فبراير 2020 09:11 م بتوقيت مسقط

البكري يطلع على الموقف التنفيذي لمبادرات "سوق العمل والتشغيل"

مسقط - الرؤية

 

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمختبر سوق العمل والتشغيل لعام 2020، ضمن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وذلك بحضور أصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأعضاء والمختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

واستعرض الاجتماع خطة العمل لعام 2020 والموقف التنفيذي لسير العمل في المبادرات وما تم تحقيقه من خطوات العمل وفق الإطار الزمني الموضوع.

ويشرف مختبر سوق العمل والتشغيل على 7 مبادارت لعام 2020، تهدف إلى تمكين الأطراف والجهات ذات العلاقة المعنية بسوق العمل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 أكتوبر 2017

البكري يستعرض الموقف التنفيذي لمبادرات سوق العمل والتشغيل لتعزيز التنويع الاقتصادي

المزيد

28 ديسمبر 2019

"إشرافية سوق العمل والتشغيل" تستعرض الموقف التنفيذي لمبادرات المختبر

المزيد

27 أبريل 2019

البكري يستعرض الموقف التنفيذي لمبادرات "سوق العمل"

المزيد

30 يونيو 2018

"مختبر سوق العمل والتشغيل" تستعرض الموقف التنفيذي للمبادرات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان طارئ من الجامعة العربية بشأن "صفقة القرن"

دولي - أخبار

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

دولي - أخبار

البعثة الأمريكية للأمم المتحدة: العالم يجب أن يكون ممتنا لجلالة السلطان قابوس

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شرطة عُمان السلطانية.. مسيرة حافلة بالإنجازات لتحقيق الأمن والأمان في الوطن

المحليات - شرطة

يوسف بن علوي: هذا موقف السلطنة من "صفقة القرن"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الأمم المتحدة: السلطان قابوس رسول سلام وتفاهم وتعايش وكسب احترام شعبه والعالم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

"إتش.إس.بي.سي" يدرس التخارج من السلطنة

الاقتصاد - محلي

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الحل يكمن في المحاسبة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"الصحة ": لا إصابات بـ"كورونا" في السلطنة.. ونتابع الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة

المحليات - أخبار

الموت يغيب المصرفي البارز عبدالقادر عسقلان

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة