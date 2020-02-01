البكري يطلع على الموقف التنفيذي لمبادرات "سوق العمل والتشغيل"

مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الاجتماع الأول للجنة الإشرافية لمختبر سوق العمل والتشغيل لعام 2020، ضمن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وذلك بحضور أصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص الأعضاء والمختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

واستعرض الاجتماع خطة العمل لعام 2020 والموقف التنفيذي لسير العمل في المبادرات وما تم تحقيقه من خطوات العمل وفق الإطار الزمني الموضوع.

ويشرف مختبر سوق العمل والتشغيل على 7 مبادارت لعام 2020، تهدف إلى تمكين الأطراف والجهات ذات العلاقة المعنية بسوق العمل.