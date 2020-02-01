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حصلت على رخصة التشغيل من "الطيران المدني"

"الشرقية للطيران" تعزز خدمات القطاعين اللوجستي والسياحي

السبت 01 فبراير 2020 07:00 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

تتأهَّب شركة الشرقية للطيران لتقديم خَدمات النقل الجوي للأفراد والشركات على متن الطائرة العمودية Airbus H125؛ في خطوة تعدُّ الأولى من نوعها في السلطنة؛ حيث تسلمت الشركة مؤخراً ترخيص التشغيل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني.

وحضر تسليم الرخصة من جانب الهيئة مبارك بن صالح الغيلاني مدير عام تنظيم الطيران المدني، واستلمها من جانب الشرقية للطيران وافد بن موسى اللواتي الرئيس التنفيذي للشرقية للطيران.

وقال الكابتن وافد بن موسى اللواتي: إنَّ الحصول على هذه الرخصة خطوة غاية في الأهمية، ونتطلع لتوفير خدمات النقل الجوي الخاص في أنحاء السلطنة للأفراد والشركات لتسهيل وتيسير الأعمال. وستسهم شركة الشرقية للطيران في تعزيز القطاع اللوجستي والسياحي، وشتى القطاعات الأخرى حسب الطلب.

وتعدُّ شركة الشرقية للطيران إضافةً نوعيةً لقطاع السياحة في عُمان، بتقديمها رحلات سياحية في أنحاء السلطنة للاستمتاع بالمناظر الخلابة من سماء عُمان؛ حيث تبدأ الرحلات من مسقط مرورًا بغيرها من الوجهات والولايات؛ مما يُوفر للركاب تجربة فريدة ذات معايير سلامة عالمية. وفي الأشهر المقبلة، ستتلقى الشرقية للطيران مروحيتها الثانية، والتي يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 8 ركاب لتقدم الدعم للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

ويعكسُ الحُصول على رخصة النقل الجوي التزام الشرقية للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي الخاصة في شتى أنحاء السلطنة؛ مما يُسهم في رفد القطاع السياحي ودعم احتياجات النقل للأفراد والشركات. وتعتزم الشرقية للطيران توفير طائرات أخرى في الربع الأول من العام الجاري لاستيعاب مزيد من الركاب وتلبية باقي احتياجات القطاعات الأخرى.

وقد وقَّعت الشرقية للطيران في الربع الأخير من 2019 اتفاقية مع مجمع خليج مسقط السياحي، لتقديم خدمات نقل الزوار من وإلى الخليج بواسطة الطائرات العمودية، لتوفير القيمة المضافة لملاك الوحدات السكنية والجولات السياحية، كما وقَّعت الشركة عقداً مع مطار مسقط الدولي لتقديم خدماتها من المطار إلى أي وجهات أخرى حسب الطلب: داخلية وخليجية.

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