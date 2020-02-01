"الفيحاء للتطوير العقاري" تدشن "راديسون" للشقق الفندقية.. اليوم

الرؤية- فايزة الكلبانية

تنظم شركة الفيحاء للتطوير العقاري صباح اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل مشروع "راديسون" للشقق الفندقية، والتي تقام في مرتفعات غلا مُقابل منطقة العرفان بتكلفة إنشائية تبلغ 12 مليون ريال.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي فتح باب التقديم لحجز الوحدات بنظام التملك. والمشروع العقاري الرائد يمنح فرصًا استثمارية مضمونة وأكثر موثوقية مع مجموعة راديسون العالمية، العلامة الأكثر رقياً في قطاع الضيافة والفندقة.

ويحتوي المشروع على 9 طوابق تضم 284 شقة فندقية عصرية، مجهزة بأحدث المستلزمات الفندقية ومصممة بعناية فائقة، كما يضم طابقا مخصصا بالكامل للمحلات والمطاعم والمقاهي، إلى جانب طابقين لمواقف السيارات، إضافة الى وجود حوض سباحة بنظام تحكم حراري، وقاعة أفراح، وقاعتين للمؤتمرات، ونادٍ صحي.