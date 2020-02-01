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أمريكا تفرض "قيود الدخول" على 6 دول من بينها دولة عربية

السبت 01 فبراير 2020 03:28 م بتوقيت مسقط

أمريكا تفرض "قيود الدخول" على 6 دول من بينها دولة عربية

عواصم  - الوكالات

فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة قيودا جديدة على دخول مواطني ست دول إلى الولايات المتحدة، في مقدمتها نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، وذلك في إطار تشديد إجراءاتها المناهضة للهجرة.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن القيود تشمل رعايا كل من نيجيريا والسودان وإريتريا وتنزانيا وقرغيزستان وبورما.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على آلاف المهاجرين، كما يمكن أن تجدد النقاش بشأن ما إذا كانت تلك السياسة تمثل تمييزا ضد المسلمين.

وقال تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي في اتصال هاتفي مع الصحفيين اليوم إن الولايات المتحدة ستوقف إصدار التأشيرات التي يمكن أن تفضي إلى الإقامة الدائمة لرعايا إريتريا وقرغيزستان وميانمار ونيجيريا.

وأضاف وولف أن تأشيرات الهجرة المستهدفة تختلف عن تأشيرات غير المهاجرين التي تصدر للزائرين والتي لن يشملها الحظر.

وتابع أن الولايات المتحدة ستوقف أيضا إصدار ما تعرف بـ"تأشيرات التنوع" لرعايا السودان وتنزانيا، وهي تأشيرات تمنح عبر اليانصيب للمتقدمين من دول ذات معدلات هجرة منخفضة للولايات المتحدة، وكان ترامب قد انتقد هذا البرنامج من قبل.

وتأتي الخطوة الجديدة بعد ثلاث سنوات من فرض ترامب حظرا على السفر من عدد من الدول التي أغلبية سكانها من المسلمين، مما أثار حالة غضب حينذاك.

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