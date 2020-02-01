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بالفيديو.. لحظة استهداف مطارين وشركة أرامكو بالسعودية

السبت 01 فبراير 2020 01:25 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لحظة استهداف مطارين وشركة أرامكو بالسعودية

 

نشر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، مشاهد من عملية "البنيان المرصوص" التي استهدفت مواقع حساسة في المملكة العربية السعودية.

ونشر سريع، عملية استهداف مطار جازان، وشركة أرامكو السعودية في جازان، بدفعة من صواريخ بدر 1 البالستية، كما نشر مشاهد أخرى من العملية "داخل العمق السعودي".

​وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها استهدفت منشآت لشركة "أرامكو" بصواريخ وطائرات مسيرة، كما أعلنت استهداف مطارات أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط وأهداف حساسة في العمق السعودي.

وذكر المتحدث باسم الجماعة أن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليات نوعية استهدفت شركةَ آرامكو في جازان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة خميس مشيط وأهدافا حساسة في العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة".

وجدد العميد سريع "تأكيد القوات المسلحة استمرارها في العمل من أجل تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيق الاستقلال".

وأعلن رئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله"، مهدي المشاط، في 20 سبتمبر الماضي، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف، بعد أيام من تبني جماعة، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية

 

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