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بعد تحذير سفارتنا .. زلزال جديد يضرب تركيا

السبت 01 فبراير 2020 01:17 م بتوقيت مسقط

بعد تحذير سفارتنا .. زلزال جديد يضرب تركيا

أنقرة – الوكالات

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم السبت، أن ​زلزالا بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية ألازيغ الواقعة شرقي ​تركيا​.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية بيان الهيئة وجاء فيه أن الزلزال وقع على عمق 6.97 كيلومترًا تحت سطح الأرض، ومركزه قضاء سيفيرجه في الولاية التركية.

وضرب زلزال، مساء الجمعة، مناطق شرق تركيا بلغت قوته 6.8 درجة، وكان مركزه في ولاية ألازيغ، حسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، كما شعر به سكان عدة دول مجاورة.

يذكر أن سفارة السلطنة في أنقرة قد أهابت بالمواطنين العمانيين يوم الخميس الماضي، بأخذ الحيطة والحذر، بعد إعلان بلدية إسطنبول عن مناطق ايواء مؤقتة خشية زلزال كبير محتمل.

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