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بالصور.. "ضفادع زجاجية" تظهر في بوليفيا بعد 18 عاما من اختفائها

الخميس 30 يناير 2020 06:33 م بتوقيت مسقط

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لاباز (بوليفيا)- أ.ف.ب

اكتشف نوع نادر من الضفادع في المنحدرات الشرقية لجبال الأنديس البوليفية للمرة الأولى في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ 18 عاما، وفق ما قال الفريق البحثي لوكالة فرانس برس.

ويتميز هذا النوع من الضفادع البوليفية الذي يطلق عليه "كوكران فروج" ببطن شفاف ولذلك يلقب بـ"الضفدع الزجاجي"، حتى انه يمكن رؤية قلوبها والمسالك الهضمية من خلال بطونها.

وقال رودريغو أغوايو وأوليفر كوينتيروس من الفريق البحثي الذي قام بالاكتشاف "يعيد هذا الاكتشاف بصيص أمل إلى مستقبل هذا النوع من الضفادع، وهي أحد أكثر البرمائيات جاذبية في العالم، وإلى الأنواع الأخرى أيضا".

وقد صادف الفريق الضفادع في الثامن من يناير خلال مهمة لإنقاذ الزواحف والبرمائيات المهددة بمشروع كهرومائي في متنزه كاراسكو الوطني في شرق كوتشابامبا، رابع كبرى المدن في بوليفيا.

وسيحاول الخبراء في مركز "كيارا" التابع لمتحف "أليسدي دوربينييه" تشجيع الضفادع الثلاثة على التكاثر كجزء من استراتيجية الحفظ.

 

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