بالصور.. 26 قتيلا مع سقوط حافلة في بئر بالهند

بومباي- أ.ف.ب

قتل 26 شخصا في غرب الهند بعدما اصطدمت حافلة بعربة "ريكشو" وسقطت في بئر على ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الحادث في منطقة ناشيك على بعد حوالى 150 كيلومترا شمال شرق بومباي عاصمة البلاد الاقتصادية. وقد عمل المسعفون على مدى ساعات لانتشال الناجين وإخراج الحافة من البئر بواسطة رافعة.

وقال ساشيداناند غاوده الناطق باسم وحدة إدارة الكوارث لوكالة فرانس برس "قمنا بعمليات إغاثة طوال الليل وانتشلنا 26 جثة. وقد أصيب 32 شخصا آخر ونقلوا للمعالجة".

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه واصفا الحادث بأنه "مؤسف". وغرد قائلا "في هذه اللحظة الحزينة جدا تتجه أفكاري إلى العائلات المحزونة. وأتمنى الشفاء للمصابين".

ويلقى أكثر من 150 ألف شخص حتفهم في حوادث سير في الهند التي تعتبر من الأسوأ عالميا على صعيد السلامة المرورية بسبب القيادة المتهورة لكثير من السائقين وعدم صيانة الطرقات.