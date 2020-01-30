مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من من "الضباط المزيفين"

ترجمة – رنا عبدالحكيم

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن المحتالين يخدعون الأشخاص لتسليم معلوماتهم الشخصية، وقال مسؤولون إن المكالمات تبدو وكأنها قادمة من رقم هاتف مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI - 202-324-3000 - وهكذا ستظهر على أنها قادمة من محققين على جهاز المتصل.

وأجاب أحد الضحايا، فسوف يزعم المحتالون أنهم عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي، حتى أنهم يقدمون اسمًا مزيفًا ورقم كودي. سيقولون بعد ذلك أن رقم الضمان الاجتماعي للضحية قد تم تعليقه، وأنهم بحاجة إلى اتخاذ خطوات لاستعادته.

هذه الخطوات هي المكان الذي تبدأ فيه عملية الاحتيال فعلاً: يتم إخبار الضحايا بأنهم بحاجة إلى شراء بطاقات الهدايا ووضع أموال عليها، ثم يطلب منهم الاتصال بهم وإعطاءهم أرقام بطاقات الهدايا. سيقوم المحتال بعد ذلك بسرقة الأموال على بطاقات الهدايا هذه، ويختفي ويعلق الهاتف ولا يقدم أي معلومات عن رقم الضمان الاجتماعي.

أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن "أي موظف شرعي لإنفاذ القانون لن يطلب نقودًا أو بطاقات هدايا من أحد أفراد الجمهور"، وبالتالي فإن أي مكالمة هاتفية من أي شخص يدعي أنه وكيل رسمي ويطلب بطاقة كهذه فهو محتال لا محالة، ومثل هذه الحيل هي أكثر دليل على حقيقة أن المجرمين أصبحوا أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية في الاحتيال. بسبب القدرة على محاكاة لرقم الهاتف، وبالتالي إعطاء انطباع أن المكالمة حقيقية، يمكن أن تكون الهجمات مقنعة بشكل خاص.

وغالباً ما يستهدف المجرمون الشباب وكبار السن بهدف جذبهم إلى عملية الاحتيال.

اقترح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن يكون الأشخاص "حذرين من الرد على المكالمات الهاتفية من أرقام لا تعرفها". علاوة على ذلك، نصحوا أي شخص يتلقى مثل هذه المكالمات بعدم إرسال أموال أو بطاقات هدايا إلى الأشخاص الذين يرنون، أو يوزعون المعلومات الشخصية على المتصلين غير المعروفين.