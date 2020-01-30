زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب الهند

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر الهند أمس.
ونقلت وكالة / بلومبرج / للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 190 كيلومترا جنوب شرق مدينة بورت بلير.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
الخميس 30 يناير 2020 01:19 م بتوقيت مسقط
ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر الهند أمس.
ونقلت وكالة / بلومبرج / للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 190 كيلومترا جنوب شرق مدينة بورت بلير.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
18 ديسمبر 2018
24 يناير 2019