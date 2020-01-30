زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب الهند

ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر الهند أمس.

ونقلت وكالة / بلومبرج / للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال على بعد 190 كيلومترا جنوب شرق مدينة بورت بلير.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.