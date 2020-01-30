شركات الطيران تلغي رحلاتها إلى الصين للحد من كورونا

مسقط - الرؤية

ألغت شركات طيران في مختلف أنحاء العالم المزيد من الرحلات الجوية إلى الصين، حيث فرضت الحكومات قيودًا على السفر للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وأوقفت الخطوط الجوية البريطانية الرحلات اليومية إلى بكين وشنغهاي من مطار هيثرو في لندن.

وقالت شركة طيران "كاثاي باسيفيك" الوطنية في هونج كونج إنها ستخفض طاقتها في الرحلات المتجهة إلى الصين بنسبة 50 بالمائة أو

أكثر اعتبارا من اليوم.

وعدلت شركات طيران أوروبية وأمريكية أخرى جداول رحلاتها أيضًا. وعلقت شركة "أمريكان إيرلاينز" الرحلات بين لوس أنجلوس وشنغهاي وبكين في التاسع من فبراير إلى مارس المقبل.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة "لايون إير" الإندونيسية للطيران أول شركات طيران كبرى توقفان جميع رحلاتهما المباشرة من وإلى كافة المطارات في البر الرئيسي الصيني.

وذكرت شركات "إير كندا و"يونايتيد أيرلاينز" و"جتستار ايجا" أنها ألغت رحلات محددة إلى الصين.