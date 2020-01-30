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الرئيس الصيني: نخوض "معركة خطيرة" ضد "كورونا

الخميس 30 يناير 2020 12:37 ص بتوقيت مسقط

الرئيس الصيني: نخوض "معركة خطيرة" ضد "كورونا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلداه لديها ثقة وقدرة كاملة على الانتصار في المعركة ضد تفشي الالتهاب الرئوي الفيروسي الجديد "كورونا".

وصرح شي بذلك خلال اجتماعه مع تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في قاعة الشعب الكبرى ببكين. وقال شي "إن الشعب الصيني يواجه الآن معركة خطيرة للغاية. وبالنسبة للحكومة الصينية، هذا شيء نأخذه على محمل الجد، لأنه في رأينا، لا شيء أكثر أهمية من سلامة الناس وصحتهم". زذكر شي أنه في يوم السبت، وهو اليوم الأول من السنة القمرية الجديدة، عقدت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعًا خاصًا حول تفشي المرض.

وتابع شي "هذا يخبرك بمدى إدراك الحزب الشيوعي الصيني لخطورة القضية وما هي الأولوية بالنسبة لنا"، مضيفا أن الحزب الشيوعي الصيني أنشأ أيضا مجموعة رائدة للتصدي لتفشي الفيروس.

وقال شي إن جميع الشعب الصيني والحكومات المحلية على جميع المستويات يخوضون معركة خطيرة للغاية ضد تفشي المرض. وأضاف أنه بفضل التصميم القوي والنهج العلمي والسياسات المصممة خصيصًا، والتي الصين ستمكن من التغلب على هذا التفشي. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تلعب دورا إيجابيا في التعامل مع قضايا الصحة والسلامة العامة، موضحا أن الصين تتطلع إلى استمرار التعاون الإيجابي مع المنظمة لتبادل المعلومات حول المرض.

في المقابل، أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها الصين بشأن التعامل مع المرض، بما في ذلك تبادل المعلومات على المستوى الدولي. وقال "العنصر الآخر المهم هو الالتزام السياسي وقيادتك الشخصية التي نتابعها". وأكد أن الالتزام السياسي للصين والإجراءات الجادة للبلاد ستساعد في وقف انتشار الفيروس، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية تقدر قيادة شي القوية للغاية وأن الصين ستربح في النهاية المعركة ضد المرض.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تدعم بقوة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لمكافحة تفشي المرض، وتود تعزيز التواصل والتعاون مع الصين.

وخلال اجتماعه مع مستشار الدولة ووزير الخارجية وانج يي في بكين، قال مدير عام المنظمة إن نظام الصين القوي والتدابير الفعالة التي اتخذتها لمنع والسيطرة على العدوى نادرا ما يشاهدها العالم. وأضاف أن الصين سجلت رقما قياسيا في تحديد مسببات الأمراض في وقت قصير بعد اندلاع المرض المعدي.

وفيما يتعلق بنوايا بعض الدول لسحب رعاياها من الصين، قال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية لا تدعم مثل هذه التحركات، موضحا أنه في ظل الظروف الحالية، يجب على الدول التزام الهدوء وتجنب المبالغة في رد الفعل.

وذكرت وكالة انباء شينخوا الصينية أن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم أصدرت مؤخرا إعلانا يطلب من جميع منظمات الحزب على مختلف المستويات أخذ زمام المبادرة فى منع ومكافحة تفشى المرض.

وأصدر شي تعليمات تحث جميع المنظمات الحزبية على توحيد الأفراد في تنفيذ قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بحزم في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد.

وطالب شي منهم بتوطيد ثقتهم، والبقاء متحدين واتخاذ تدابير علمية هادفة في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

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