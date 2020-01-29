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"ثقافة الدولة" تستعرض "الحارات العمانية" و"المحتوى الثقافي الرقمي"

الأربعاء 29 يناير 2020 09:07 م بتوقيت مسقط

"ثقافة الدولة" تستعرض "الحارات العمانية" و"المحتوى الثقافي الرقمي"

مسقط - الرؤية

استعرضتْ لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة، أمس، خطة اللجنتين الفرعيتين المشكَّلتين لدراسة "الحارات العُمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري"، و"المحتوى الثقافي العماني".

وناقشتْ اللجنة -في اجتماعها الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة- برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، ما تمَّ تحديده من قبل تلك اللجنتين من محاور الدراستين التي تم تحديدها من قبل اللجنتين والجهات المقترحة للاستضافة، علاوة على استعراض البيانات المتوفرة بشأنها. وفي ختام الاجتماع، اطلعت اللجنة على تقرير متابعة ما تم تنفيذه من قرارات متخذة في اجتماعها السابق، علاوة على التصديق على محضر الاجتماع.

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