توقيع عقد تشغيل متجر المواصفات العماني مع هيئة التقييس الخليجية

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ وزارة التجارة والصناعة مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدَ تشغيل متجر المواصفات العماني، على هامش زيارة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة والوفد المرافق له إلى المملكة العربية السعودية.

وضمَّ الوفد: سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وخميس بن عبدالله الفارسي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، وعددا من المسؤولين بوزارة الزراعة والثروة السمكية. ووقَّع العقد من جانب الوزارة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، ومن جانب هيئة التقييس سعادة سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

والتقَى سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة، سعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وناقش اللقاء أبرز المستجدات بشأن الملكية الفكرية ومجالات التعاون بين البلدين للعام 2020م . كما زار الوفد هيئة الغذاء والدواء السعودية للتعرف على مهام عمل الهيئة ومناقشة المجالات المشتركة بين الجانبين وزيادة التعاون في هذه المجالات.