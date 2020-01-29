جهاز الرقابة يشارك في اجتماع "المحاسبة بدول مجلس التعاون" في الرياض

مسقط - الرؤية

يُشَارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون، والذي ينعقدُ بمقر الأمانة العامة بالرياض، خلال يومي 29 و30 يناير. ويمثل الجهاز في الاجتماع: خبير أول رقابة أحمد بن سليمان بن عبدالله الرواحي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار، وإخصائي رقابة سعيد بن سالم بن سعيد الحجري مدير مركز التدريب.

ويناقشُ الاجتماع البنودَ المدرجة على جدول الأعمال؛ وأهمها: إعداد دليل عام مشترك للعمل الرقابي يتضمَّن: الرقابة المالية ورقابة الالتزام ورقابة الأداء، وتحديث ومراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي صدرت سابقا؛ وهي: الدليل العام للرقابة المالية، ودليل الرقابة على النفط والغاز، ودليل الرقابة المسبقة، ودليل رقابة الأداء، ودليل الرقابة على إيرادات الزكاة والضرائب، ودليل رقابة الحوكمة، ودليل الرقابة على أعمال الخصخصة، ودليل التدقيق على تقنية المعلومات، ودليل التدقيق على المشروعات العامة، ودليل إعداد وكتابة التقارير الرقابية، وسيجري رفع ما يتم تنفيذه إلى أصحاب المعالي رؤساء الدواوين في اجتماعاتهم المقبلة.

ويعمل جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على اتباع المنهجيات المهنية وأفضل الممارسات الدولية في تنفيذ الأعمال الرقابية، وقد أصدر الجهاز مجموعة من الأدلة الرئيسية والفرعية، إلى جانب الكتيبات الاسترشادية المتخصصة في القطاعات المختلفة؛ في إطار الحرص الذي يوليه الجهاز لتنفيذ الأعمال بمهنية عالية، وبما يؤدي لتأطير قياس معياري عام للعمل المهني في الجهاز.