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تعاون بين بنك نزوى و"دانوب هوم" لطرح عروض حصرية

الأربعاء 29 يناير 2020 06:51 م بتوقيت مسقط

تعاون بين بنك نزوى و"دانوب هوم" لطرح عروض حصرية

مسقط - الرؤية

وقَّع بنك نزوى مذكرة تفاهم مع "دانوب هوم" -العلامة الرائدة بمجال الأثاث المنزلي في الشرق الأوسط- لتوفير عروض حصرية لعملاء البنك المستفيدين من التمويل العقاري أو الشخصي. وتشمل العروض خصمًا يصل إلى نسبة 30% على جميع المعروضات غير المشمولة في الخصومات، وخصما إضافيا يتراوح بين 5% و40% على بعض المعروضات المشمولة في الخصومات.

وتمَّ توقيع الاتفاقية من عارف الزعابي مساعد مدير عام المعاملات المصرفية للأفراد من بنك نزوى، وشوبهوجيت ماهانوبيس مدير عام دانوب هوم.

وقال الزعابي: نُدرك أهمية التخطيط المالي المثالي عند الشروع في بناء أو شراء منزل جديد. ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة الشراكة مع "دانوب هوم"؛ لتزويد زبائننا بحلول مميزة تتناسب مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، وتمنحهم العديد من العروض الحصرية التي تلبي متطلباتهم المالية المختلفة. وإننا على ثقة أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الزبائن، ومنحهم خيارات متنوعة حديثة بناءً على أذواقهم الفردية.

وتهدفُ الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة لجميع زبائن بنك نزوى للاستمتاع بهذا العرض الحصري في فروع "دانوب هوم" الموزعة في مختلف أرجاء السلطنة، عبر تقديم قسيمة شراء مخصصة. كما سيجري تقديم اقتراحات مميزة للزبائن الراغبين ببناء منازل لإضافة اختياراتهم الشخصية من الأثاث... وغيرها من التفاصيل ذات الصلة بتجهيز منزل أحلامهم.

وسيُوفر "دانوب هوم" استشارات قيمة من الخبراء حول التصاميم الداخلية التي تناسب مخططات منازلهم؛ بما في ذلك خدمة التصميم الداخلي ثلاثي الأبعاد، واختيار أنواع الطلاء، وزيارات ميدانية لمواقع البناء لدراسة ما يناسب تصميم منازلهم، أو خدمة تفصيل الستائر أثناء الأعمال الإنشائية للمنزل.

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