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تفاصيل جديدة حول المصابين بـ "كورونا" في الإمارات

الأربعاء 29 يناير 2020 02:45 م بتوقيت مسقط

تفاصيل جديدة حول المصابين بـ "كورونا" في الإمارات

أبوظبي – الوكالات

قالت وزارة الصحة الإماراتية، إنها تتابع حالة العائلة الصينية المصابة بالفيروس داخل الدولة، وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص المصابين هم أربعة أفراد من عائلة واحدة، وجميعهم في حالة مستقرة، حيث تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالمياً عند التعامل مع الحالات المصابة.

وتطمئن الوزارة الجمهور حول الوضع الصحي العام، وتؤكد أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، ونصحت المواطنين والمقيمين كافة بالتقيد بالإرشادات الصحية العامة، مشيرة إلى أنها تقوم بالتنسيق مع جميع الهيئات والجهات الصحية المعنية في الدولة، التي اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الجهات الصحية كافة تعمل على مدار الساعة لرصد ومراقبة الوضع الصحي العام.

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