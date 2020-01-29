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في سطور .. أبرز بنود "صفقة القرن"

الأربعاء 29 يناير 2020 02:33 م بتوقيت مسقط

في سطور .. أبرز بنود "صفقة القرن"

 

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء عن "صفقة القرن"، التي تضمنت عددا من البنود.

ومن بين أهم بنود خطة ترامب لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية (صفقة القرن) ما يلي:

1 تعترف الولايات المتحدة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

2 خريطة لترسيم الحدود من أجل "حل دولتين واقعي يتيح طريقا تتوافر له مقومات البقاء للدولة الفلسطينية".

3 دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، لكن بشروط صارمة من المرجح أن يرفضها الفلسطينيون.

4 وافقت إسرائيل على "تجميد الأرض" لمدة أربع سنوات لضمان أن يكون حل الدولتين ممكنا.

5 الإبقاء على الوضع القائم في الحرم الشريف بالقدس، ويقع في الجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل في حرب عام 1967.

6 إسرائيل "ستواصل حماية" الأماكن المقدسة في القدس وضمان حرية العبادة لليهود والمسيحيين والمسلمين والديانات الأخرى.

7 ستبقى القدس موحدة وستظل عاصمة لدولة إسرائيل.

8 ستضم عاصمة دولة فلسطين مناطق في القدس الشرقية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق قال، إن العاصمة ستكون في أبو ديس التي تقع على بعد 1.6 كيلومتر شرقي البلدة القديمة في القدس.

9 دعا للشق الاقتصادي للخطة وتضمن إقامة صندوق استثماري بقيمة 50 مليار دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني واقتصاد الدول العربية المجاورة.

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