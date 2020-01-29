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مقترح بالبرلمان الإيراني للانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

الأربعاء 29 يناير 2020 01:31 م بتوقيت مسقط

مقترح بالبرلمان الإيراني للانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

دبي -رويترز

ذكر موقع البرلمان الإيراني الإلكتروني أن اقتراحا قُدم إلى البرلمان لانسحاب إيران من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، في تحرك يزيد المخاطر فيما يبدو في مواجهة طهران مع الغرب.ولم يذكر التقرير متى قد يصوت البرلمان على المقترح. ويرجع القول الفصل في سياسة البلاد النووية إلى الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأسبوع الماضي إن إيران قد تنسحب من معاهدة منع الانتشار النووي إذا أحالتها الدول الأوروبية إلي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب الاتفاق النووي، الأمر الذي قد يغلق باب الدبلوماسية في علاقات طهران المضطربة مع القوى الغربية.

ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي أبرمت عام 1968 هي حجر الأساس في مساعي الحد من انتشار الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم منذ الحرب الباردة، ويشمل ذلك الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، وأتاح للجمهورية الإسلامية دخول نظام التجارة العالمي مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وأحاط الغموض بمصير الاتفاق النووي منذ أن انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات على إيران التي ردت بتقليص التزاماتها، رغم إصرارها على أنها تريد استمرار الاتفاق.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبل نحو أسبوعين أن إيران تنتهك الاتفاق النووي، وفعَلت الدول الثلاث آلية لفض النزاعات يمكن أن تؤدي إلى إحالة الملف مجددا في نهاية الأمر إلى مجلس الأمن الدولي وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

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