صحار الدولي يحقق نمو اً في صافي الأرباح بنسبة 17,2% في عام 2019

مسقط - الرؤية

أعلن صحار الدولي عن النتائج المالية للعام 2019، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 34.406 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وبالمقارنة مع 29.366 مليون ريال عماني التي حققها البنك في الفترة نفسها من العام 2018، بلغت نسبة النمو مايعادل 17.2٪. وقد قرر مجلس الادارة توزيع الارباح على المساهمين بنسبة 6% والذي يعادل 6 بيسات لكل سهم.

وحول النتائج المالية، قال محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي: "تعكس النتائج المالية لصحار الدولي النمو الذي يشهده البنك ليصبح بذلك أسرع البنوك المحلية نمواً، فضلاً عن كونها خطوة إضافية نحو تحقيق البنك لرؤيته. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بالسلطنة، تعد هذه النتائج والنمو الذي شهده هذا القطاع الحيوي في العام 2019 دليل واضح على المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي. وفي ظل استمرار التزام الحكومة بمواصلة التركيز على مشاريع البنية التحتية إلى جانب الاستثمارات في القطاعات التي تم تحديدها باعتبارها أساسية في خطة التنويع الاقتصادي، نستطيع أن نلمس استمرار الطلب على التمويل في المستقبل القريب على الرغم من ثبات أسعار النفط على مستوياتها الحالية. بدوره، يحافظ صحار الدولي على مكانته الجيدة لمواصلة بناء التميز في القطاع والاستفادة من كافة الفرص للاستمرار في القيام بدوره الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني ومواصلة إثراء الأطراف ذات المصلحة بقيمة مستدامة."

وقد شهدت ايرادات الفوائد ارتفاع في عام 2019م بنسبة 23.9% لتصل إلى 70.191 مليون ريال عماني مقارنة بـ 56.651 مليون ريال عماني في 2018م. وبلغ الدخل التشغيلي لعام 2019م إلى 104.659 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 10.8% مقارنة بـ 94.438 مليون ريال عماني في عام 2018م. كما سجل إجمالي مصروفات التشغيل ارتفاع يقدر بـ 13.5٪، حيث بلغ الإجمالي 45.286 مليون ريال عماني مقارنة بـ 39.885 مليون ريال عماني من عام 2018م، الأمر الذي يترجم جليًّا استمرارنا في الاستثمار في مواردنا البشرية والبنية التحتية الأساسية للبنك. وقد ارتفعت الارباح التشغيلية في عام 2019م بنسبة 8.8% لتبلغ 59.373 مليون مقارنة بـ 54.553 مليون ريال عماني في نفس الفترة من عام 2018م.

كما نما إجمالي الأصول بنسبة 15.1% ليرتفع الئ 3.505 مليار ريال عماني في عام 2019م مقارنة بـ 3.046 مليار ريال عماني في عام 2018م. وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 9.0% إلى 2.454 مليار ريال عماني في عام 2019م، من 2.252 مليار ريال عماني في عام 2018م. وسجلت ودائع الزبائن ارتفاعًا بنسبة 15.3 % إلى 2.097 مليار ريال عماني في عام 2019م من 1.818 مليار ريال عماني في عام2018م. حيث ارتفعت حصة البنك في السوق من ائتمان القطاع الخاص في نهاية شهر أكتوبر من عام 2019م إلى 11.38٪ من 10.48٪ في ديسمبر 2018م ، وارتفعت حصة البنك أيضاً في ودائع القطاع الخاص من 7.93٪ إلى 8.60٪ خلال نفس الفترة.

وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة القروض والسلفيات المتعثرة على إجمالي القروض والسلفيات من 3.29٪ في ديسمبر 2018م إلى 4.82٪ في ديسمبر 2019م مما يعكس إنخفاض جودة الأصول لبعض عملاء الشركات. كما يواصل البنك تركيزه على الادارة الفعالة للمخاطر الائتمانية بما يتماشى مع سياسات ادارة مخاطر الائتمان.