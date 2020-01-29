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2.8 مليار ريال تداولات عقارية بنمو 5%

الأربعاء 29 يناير 2020 11:37 ص بتوقيت مسقط

2.8 مليار ريال تداولات عقارية بنمو 5%

مسقط - الرؤية

بَلَغ إجمالي التعامُلات العقارية في السلطنة خلال العام 2019 أكثر من 2 مليار و772 مليونا و444 ألف ريال عماني، مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال العام 2018؛ حيث بلغتْ أكثر من 2 مليار و640 مليون ريال عُماني، بنسبة ارتفاع 5%، فيما بلغ إجمالي الرسوم المُحصلة خلال العام الماضي أكثر من 81 مليونا و643 ألف ريال عُماني، مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال الفترة نفسها من العام 2018م؛ حيث بلغت أكثر من 86 مليونا و546 ألف ريال عماني؛ أي بنسبة انخفاض قدرها حوالي 6%.

وقالَ سَعَادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بالوزارة: إنَّ التعاملات العقارية على مستوى المحافظات في السلطنة خلال العام الماضي 2019، بلغت 388829 تصرفا عقاريا؛ منها: 72234 تصرفا في محافظة مسقط، و16480 تصرفا في محافظة ظفار، و60377 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 79149 تصرفا، و25481 تصرفا في محافظة جنوب الشرقية، و30947 تصرفا بمحافظة شمال الشرقية، و54918 تصرفا بمحافظة الداخلية، و27015 تصرفا في محافظة الظاهرة، و11453 تصرفا بمحافظة البريمي، و5858 تصرفا في محافظة مسندم، إضافة لـ4917 تصرفا عقاريا بمُحافظة الوسطى.

وأوضح سعادته أنَّ سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي 2019م بلغت 267109 سندات ملكية، بنسبة انخفاض قدرها 6%، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 58024 قطعة أرض.

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